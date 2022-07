Carlitos Tevez vince il derby: Rosario è del Central!

Il Rosario Central ha vinto 1-0 sul Newell's con un gol di Alejo Veliz allo stadio Gigante de Arroyito nel derby della 9' giornata del campionato argentino. La squadra El Canalla di Carlos Tevez, il Rosario Central, è riuscito a conquistare tre punti in casa per sfuggire alle ultime posizioni e avvicinarsi al record, mentre La Lepra di Javier Sanguinetti, il Newell's, non è riuscito a fare il balzo per entrare nella vera lotta al vertice per il titolo.