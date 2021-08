Cartellino rosso e proteste, il Monaco 1860 pareggia in dieci il derby contro il Turkgucu

Le due squadre di Monaco che vivono all'ombra del Bayern si sono sfidate nel derby della 3' giornata della Terza divisione tedesca. Monaco 1860 favorito, ma Turkgucu vicinissimo alla vittoria prima del pareggio finale.

Nel Munchner derby, al Grunwalder Stadion di Monaco di Baviera nella zona sud della periferia cittadina, davanti a 4225 spettatori, i leoni del 1860 erano favoriti contro il Turkgucu, ma il pareggio finale fa recriminare più gli ospiti che sono stati a lungo in vantaggio sia in termini di risultato che di uomini in campo, più che i padroni di casa. I Munich Lions avevano iniziato bene la stagione in 3.Liga, la terza divisione tedesca, con una vittoria e un pareggio, e con la sorprendente vittoria nella Coppa di Germania contro il Darmstadt, club di seconda divisione. La scorsa stagione le due squadre hanno combattuto duelli molto combattuti, in campionato ci fu inizialmente un pareggio per 2-2 nella prima metà della stagione, a fine stagione il TSV 1860 si impose per 2-0. Ma il Türkgücü ha anche potuto festeggiare un successo di tutto rispetto, nel secondo turno della Coppa Toto hanno vinto 1-0 a marzo. Questo derby di oggi è svoltato a fine primo tempo, quando è stato espulso per doppio giallo (il secondo l'ha preso per aver calpestato il piede di un avversario, il centrocampista del Monaco 1860, Yannick Diechmann, che era stato festeggiato proprio ieri per il suo 27esimo compleanno). Dalle candeline al cartellino rosso.