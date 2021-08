Cesena, “Burdel” da derby: vinta ai rigori la sfida dell’estate contro il Forlì

L'estate romagnola ravvivata dal derby...

Mentre i turisti, da Cesenatico a Cattolica, si siedono a cena dopo la cena sulle spiagge della Riviera Romagnola, ecco le squadre della costa e della zona in campo per un derby molto sentito. In campo fino ai calci di rigore, che si sono rivelati necessari per assegnare il Memorial "Silver Sirotti". Nel derby d'agosto il Cesena ha vinto 7-5 ai rigori contro il Forlì allo stadio Morgagni, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2.

La lotteria dei rigori premia il Cavalluccio, implacabili dal dischetto Gonnelli, Ciofi, Caturano, Ilari e Brambilla, come conferma Cesenatoday.it. Una partita gradevole in cui il Forlì ha tenuto testa ad un Cesena in campo con diversi giovani, non sfigurando nonostante la differenza di categoria, visto che i cesenati militano in Serie C e i forlivesi in Serie D. Tra le due squadre e le due tifoserie, c'è una grande rivalità.