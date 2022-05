Chicharito torna al gol e i Galaxy stravincono il derby di Los Angeles

Il Chicharito Hernandez non segnava da 7 partite...

Negli ottavi di finale della US Open Cup, Javier Hernández ha segnato uno dei gol con cui i Los Angeles Galaxy hanno vinto 3-1 contro il Los Angeles FC nell'ennesima edizione del derby El Trafico. Il Chicharito è stato l'autore del secondo gol dei Galaxy e lo stadio è esploso di gioia. Al termine della partita, conclusasi a favore dei Galaxy, i giocatori di entrambe le squadre hanno inscenato una rissa, che ha dovuto essere fermata dallo staff tecnico, oltre che dagli arbitri. Con questo risultato i LA Galaxy si sono qualificati ai quarti di finale, fase in cui affronteranno Sacramento, per continuare il loro percorso nella Coppa degli Stati Uniti.

Javier Hernández ha segnato fino ad oggi in questa stagione sei gol in tutte le competizioni, visto che ne ha realizzati cinque in 13 partite della MLS, oltre a quello realizzato nel derby losangelino della Lamar Hunt US Open Cup. Inoltre, l'attaccante messicano è stato ammonito ed è uscito per sostituzione al minuto 74 applaudito da tutti i tifosi Galaxy presenti allo stadio. Oltre a celebrare il ritorno al gol, Chicharito ha in programma di fare un ultimo tentativo affinché il Ct della sua nazionale messicana, Gerardo 'Tata' Martino. lo tenga in considerazione per i Mondiali del Qatar 2022, anche se questa situazione sembra complicata.