Chiellini in campo 90 minuti: Los Angeles FC ne fa 4 nel derby ai Galaxy

In campionato i Los Angeles Galaxy non perdevano da metà luglio e venivano da due vittorie e due pareggi, ma nel derby El Trafico, il derby angelino contro il Los Angeles FC hanno pagato pegno...

"Mi sentivo come se nel primo tempo non fossimo stati alla velocità che dovevamo avere", ha detto l'allenatore dei Galaxy Greg Vanney. “Il che è un po' insolito. Secondo me eravamo un po' indietro...troppo aperti e loro controllavano il centro campo su di noi e per questo potevano arrivare dove volevano nel primo tempo, il che ci è costato molte energie". Il LAFC era in vantaggio per 2-1 all'intervallo, ma i Galaxy hanno trovato il pareggio al 59esimo su gol di Maya Yoshida. Al minuto 75 Bouanga ha poi appunto segnato quello che sarebbe stato il gol decisivo.