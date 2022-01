Cile, derby estivo di Santiago al Colo Colo: fumogeni e rigore dubbio, Universidad ko

I tifosi delle due squadre cilene rivali del Superclasico seguono le loro squadre anche durante la preparazione in Argentina

Fumogeni e coreografie anche se il derby di Santiago del Cile si gioca in amichevole, in estate, in Argentina. In ogni caso con un'importante superiorità nel gioco, il Colo-Colo ha battuto 2-1 l'Universidad de Chile, che non ha avuto una buona presentazione all'esordio di Santiago Escobar come suo direttore tecnico.