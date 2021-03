Cinque gol segnati in soli 17 minuti! Il derby di Montevideo finisce 2-8!

Il calcio uruguaiano ha vissuto un derby entusiasmante nell'11' giornata, con la partita in cui Montevideo City ha battuto i Wanderers Montevideo con una vittoria che rimarrà per sempre nella memoria (2-8).

Il Montevideo City ha le stesse iniziali e lo stesso colore di maglia del Manchester City. E a quanto pare anche lo stesso feeling con le goleade... Nel derby cittadino tra Wanderers Montevideo e Montevideo City. la a squadra ospite è andata in vantaggio molto presto con il gol di Darío Pereira, ma Mauro Méndez non ha impiegato molto a pareggiare il punteggio dopo otto minuti di duello. Il primo tempo finisce 2-1 per il Montevideo City e fin qui tutto nella norma.