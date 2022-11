Cipro, campionati fermi in tutta Europa ma non a Cipro: il derby finisce 4-0…

La vittoria sull'Omonia porta l'Apoel al secondo posto, almeno per ora, a due punti dal Pafos FC. A Cipro, il titolo viene assegnato alla fine della stagione in un girone di campionato tra le prime sei squadre.

Mentre sono fermi campionati professionistici in tutti i Paesi europei e il mondo del calcio guarda ai Mondiali, la stagione a Cipro continua ed è nel vivo. Anche l'ex giocatore tedesco del Bochum Danny Blum era in campo con la maglia dell'Apoel Nicosia, nel derby contro l'Omonia Nicosia, proprio mentre la Germania giocava in Qatar contro la Spagna. L'Apoel Nicosia ha nettamente vinto il derby cittadino contro l'Omonia Nicosia. Dal canto suo Blum è partito inizialmente in panchina, ma è stato inserito dopo appena 14 minuti al posto dell'ex Stuttgarter Anastasios Donis. Il greco è attualmente in prestito a Cipro dallo Stade Reims.