In prestito dalla Fiorentina, c'è la firma di Aleksandr Kokorin nella larga vittoria dell'Aris Limassol nel derby contro l'AEL Limassol, gara finita per 4-0 a favore dei biancoverdi.

L'Aris Limassol, rivale del Betis nel gruppo C di Europa League, ha battuto senza pietà l'AEL Limassol (0-4) e ha mantenuto la leadership della Cyprus League a pari punti con APOEL e Paphos dopo la chiusura della 13esima giornata. Con la doppietta di Aleksandr Kokorin e le reti di Mihlali Mayambela e Veljko Nikolic, la squadra guidata da Aleksey Shpilevski ha aggiunto tre punti fondamentali per restare in testa alla classifica.