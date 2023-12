Quattro arresti al derby di Tirana: ricercato anche un minorenne…

All'FK Tirana sono molto turbati per il gol del pareggio nel derby, incassato a dieci minuti dalla fine, mentre l'allenatore del Partizani Tirana Arbër Abilaliaj dice che avrebbero potuto vincere loro per come è andata la partita. Ecco perché la partita giocata allo stadio Air Albania ha prodotto molta tensione tra i calciatori in campo e i tifosi sugli spalti.