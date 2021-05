Città chiusa al traffico per il derby dell’Umbria: Ternana, vittoria e Supercoppa

Il Perugia ha giocato il derby con una maglia speciale, ma nella Supercoppa di Serie C vince la Ternana: Perugia ko 1-0. La squadra di Lucarelli si impone con una rete di Salzano e si aggiudica il trofeo

Divieto di sosta dalle ore 10, divieto di circolazione e accesso da mezzogiorno. E' iniziata così la giornata del derby di calcio tra Ternana e Perugia per assegnare la Supercoppa di Lega Pro. Nonostante la disputa della gara a porte chiuse sono arrivati comunque provvedimenti di restrizione per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico prima, durante e dopo la partita.

Prima del derby, il tecnico rossoverde Cristiano Lucarelli aveva spiegato di aver "sempre ritenuto la Supercoppa un obiettivo stagionale, indipendentemente dall'avversario". "Poi è ovvio - ha aggiunto, riferendosi alla sfida con il Perugia - che si tratta di un derby...". Ma per il tecnico livornese è stata comunque "l'Umbria a vincere in questa stagione". Non a caso Lucarelli aveva fatto alla vigilia i complimenti al Perugia per la vittoria in campionato. Ma alla fine ha anche messo le mani sulla Supercoppa.