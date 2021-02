Classico nazionale Thai: battuti gli Squali, continua la rimonta Muangthong

Il Classico di Thailandia: con i gol di Willian Popp e Derley, il Muangthong United ha vinto 2-1 sul campo del Chonburi. Okwunwanne ha segnato per i padroni di casa

Gli ex campioni thailandesi del Muangthong United hanno continuato la loro rimonta in classifica nella Thai League 1 con una vittoria per 2-1 in casa del Chonburi giovedì sera, nel derby nazionale thai. Il risultato ha aiutato i Kirin ad avvicinarsi ai primi quattro posti del campionato con 28 punti: i campioni in carica del Chiang Rai United e il Ratchaburi sono entrambi a breve distanza da Muangthong.