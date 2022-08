Como-Brescia, un derby all’insegna…del blackout

Stadio lariano al buio, ma poi le rondinelle vincono in trasferta

Sembrava essere durato solamente mezz'ora il derby tra il Como - che oggi ha presentato Henry come nuovo socio - ed il Brescia, dopo infatti trenta giri di lancetta lo stadio Giuseppe Sinigaglia piomba nel buio; i riflettori si spengono mentre Galazzi stava per battere il corner.

Attimi di tensione e di attesa per i calciatori in campo e per le due tifoserie ma poco dopo si riprende normalmente il match.