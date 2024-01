Coppa del Belgio, i tifosi Anderlecht: interrompono il derby e poi criticano l’allenatore

Dopo il ko in coppa del Belgio, domenica pomeriggio nuovo derby contro l'Union SG, ma questa volta in campionato e in casa dell'Anderlecht. In campionato l'Union Saint Gilloise è primo con 51 punti, Anderlecht secondo a quota 43.

Antonino Domsambataro

Se l'Anderlecht vorrà vincere qualcosa in questa stagione, dovrà farlo attraverso il campionato. Giovedì sera 25 gennaio infatti i biancomalva di Bruxelles i campioni del record sono stati eliminati dalla coppa nazionale nel derby dai rivali cittadini dell'Union SG: 2-1.

Tensione in campo e delusione fuori

È stata una serata molto dolorosa per l'Anderlecht, la partita di coppa è stata addirittura interrotta per un po' a causa della cattiva condotta dei suoi tifosi nel settore ospiti.

Nonostante dopo mezz'ora, l'Union Saint Gilloise, in vantaggio 1-0, fosse rimasto in dieci, l'Anderlecht non solo non ha trovato il pareggio ma ha anche subito il secondo gol. L'allenatore Brian Reimer non ha apportato modifiche tattiche nel primo tempo. Solo quando l'Anderlecht si è ritrovato sotto di due gol dopo un calcio di rigore trasformato dall'Union SG, l'allenatore danese ha deciso di far entrare un attaccante in più.

Nella fase finale ha effettuato alcune sostituzioni in attacco, ma dopo non c'è stata più linearità nel gioco. Tatticamente, Rimmer non ha giocato un ruolo importante. Questa non è la prima volta. La pazienza di alcuni sostenitori sta gradualmente finendo. Ad esempio, il coach è stato fortemente preso di mira su Twitter,

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.