Coppa Italia femminile, Venezia Women col botto: 6-0 nel derby al VFC Venezia

VFC Venezia e Venezia Women, il derby tutto lagunare ha prodotto 6 gol, tutti nella stessa porta....

E' iniziato con una vittoria il cammino del Venezia FC Women in Coppa Italia. Un pirotecnico 6-0 in trasferta in casa del VFC Venezia che rispecchia il dominio delle Leonesse. Le Arancioneroverdi sono partite forte e hanno controllato la gara fino alla fine.