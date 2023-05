Coppa nazionale e derby di Mostar allo Zrinjski: festa anche in Croazia…

Lo Zrinjski Mostar, la più antica squadra di calcio "croata" fondata nel 1905, ha vinto il suo primo doppio titolo campionato-coppa della Bosnia-Erzegovina con una vittoria per 1-0 contro il rivale cittadino Velež Mostar a Zenica.

Rendulić ha disputato un'ottima mezza stagione. Ha guidato in modo convincente la squadra a un nuovo titolo e rimarrà nella storia del club come il primo vincitore del double nazionale.

Ora l'obiettivo è il girone della competizione europea - ha detto l'allenatore dello Zrinjski dopo la vittoria sul Velež a Zenica. I "nobili", cos' come si considerano quelli dello Zrinjski rispetto ai popolari del Velez, hanno segnato un solo gol contro il Velež, ma hanno dominato l'intera partita e la vittoria non è mai stata messa in dubbio.