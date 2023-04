Cordoba, 12mila allo stadio per il derby giovanile: e il Talleres ne fa 5…

Con questa vittoria nel derby, la squadra Riserva del Talleres è nona in classifica, a sette punti dal leader Vélez. Lo stadio Boutique aveva già superato i 10.000 spettatori in altre gare, ma mai era arrivato a 12mila...

L'Instituto Atletico Central di Cordoba è stato ospite dell'altra squadra della città, il Talleres, con i tifosi che hanno battuto ogni record. Per la nona giornata del campionato argentino Reserve, la nostra Primavera, c'erano ben 12.000 persone nello stadio La Boutique per guardare la partita.

Il club ha portato avanti una grande campagna negli ultimi mesi per incoraggiare i soci a venire spesso a vedere le partite della squadra giovanile. Nonostante l'ora e il giorno non fossero ideali (un giovedì alle 20:00), i tifosi della T non hanno voluto mancare e hanno trasformato il classico Reserva in una vera festa.