Coreografia metà bulgara e metà Botev: ma il derby di Plovdiv finisce in parità

In una partita ricca di emozioni e situazioni, Botev e Lokomotiv non sono riuscite a superarsi e hanno finito in parità con il punteggio di 1-1 nel derby di Plovdiv. Entrambi i gol sono arrivati ​​negli ultimi dieci minuti della partita quando Antoine Baroin ha aperto le marcature all'81' per i padroni di casa del Botev che avevano allestito una grande coreografia iniziale a metà con i colori della bandiera bulgara e a metà con i propri colori sociali giallo e blu, ma solo due minuti dopo dopo Jasper Van Hertum ha segnato l'autogol del definitivo pareggio.