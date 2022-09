CSKA, gomitata alla testa nel derby di Sofia: e adesso un lungo stop…

Il CSKA si è comportato in modo disastroso e ha perso 2-0 contro il Levski, e inoltre, uno dei giocatori principali, Ivan Turitsov, è stato espulso con un cartellino rosso diretto per aver dato una gomitata alla testa a Welton. Il regolamento prevede che per tale atto il giocatore debba essere punito per almeno due partite.