Depor, danno e beffa: derby perso contro il Celta B e ricorso respinto

Tra Deportivo La Coruna e Celta Vigo è da sempre derby galiziano. Ma in Terza divisione, il Depor lo gioca contro la squadra B del Celta. E lo perde. E fa ricorso per un cartellino giallo. Ed è 14esimo in classifica...

Dall'inizio della stagione sono due i fattori che non hanno dato tregua al Deportivo La Coruna nella terza divisione spagnola: infortuni e polemiche arbitrali. Ultimo episodio domenica scorsa, nel derby galiziano perso 1-0 in casa contro i rivali del Celta Vigo B, è stato il cartellino giallo che Pablo Martínez ha visto nel primo tempo quando è andato a respingere una palla alzando il piede più in alto del solito. Il difensore centrale ha toccato la palla, Pablo Durán si è messo le mani sul viso e l'azione è stata punita con un fallo e un'ammonizione.

Il Deportivo ha fatto ricorso

Ma la Commissione giudicante il cartellino giallo. L'arbitro della partita ha registrato nel verbale che Pablo Martínez “è stato ammonito per il seguente motivo: per aver abbattuto incautamente un avversario nella disputa per la palla”.

Nonostante il club abbia fornito prove videografiche sostenendo l’esistenza di un errore manifesto, la delibera è stata la seguente: “Non è confermato che vi sia stato un errore materiale e manifesto nella valutazione dell’azione descritta nel verbale da parte dell’arbitro (…), dopo l'osservazione delle prove videografiche, non si può affatto giungere alla conclusione auspicata, poiché le immagini non confermano l'inesistenza della violazione, posto che esiste il contatto tra il giocatore ammonito e quello avversario, con il primo che alza eccessivamente il piede all'altezza della testa, toccando con la gamba il busto dell'avversario, e deve quindi restare invariata la decisione dell'arbitro di ammonire il giocatore Pablo Jean Antoine Martínez”.

