Derby a scacchiera: vince solo il Monza, pareggiano le toscane, attesa in Campania

Girandola di derby da Nord a Sud tra B, C, D e Under 18

In Serie C è iniziata la settimana derby per i campani di Castellammare di Stabia e di Avellino. Allo stadio “Degli Ulivi” termina sul è finito 1-1 il match tra Fidelis Andria e Juve Stabia. Sabato prossimo i gialloblù se la vedranno in casa nel derby contro l’Avellino. Dal girone C al girone B: si è concluso in parità il derby toscano tra Pontedera e Carrarese. In gol Magnaghi per il Pontedera e Energe per gli apuani. In Serie D invece, domani, il Trapani disputerà nel suo stadio, il Provinciale, un derby amichevole con il Marsala. Sempre in tema amichevoli i giovani Under 18 del Parma hanno pareggiato 2-2 con quelli della Reggiana.