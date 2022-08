Derby basco: botte, 6 gialli e un rosso, ma tra Bilbao e Real Sociedad non doveva essere una amichevole?

Gioco fisico, scontri e persino un'espulsione di Rico (Real Sociedad) nel derby basco in finale del torneo Euskal Herria Txapela. I leoni di Bilbao cementano la vittoria in un buon primo tempo

Di fronte quindi, nel derby basco per eccellenza, Real Sociedad e Athletic Bilbao. Tra il caldo, il terreno infido e la carenza di idee nel fare gioco, la Real Sociedad non è mai stata davvero in partita: pressata dal Bilbao, imprecisa e innocua di suo. Di Mikel Vesga per il Bilbao il gol decisivo a metà primo tempo.

L'Athletic ha sovrastato i rivali con molta intensità. Tanto che per molte fasi è sembrata una partita di campionato. E lo si è visto nel finale quando, per un colpo proibito di Diego Rico, espulso, la Real Sociedad è rimasta in dieci. Sei cartellini gialli e uno rosso dunque il bilancio finale del derby. Del resto, anche se non si gioca al San Mames o all'Anoeta, ma allo stadio Lasesarre di Barakaldo, un derby è sempre un derby. Soprattutto in estate, quando si ha una tremenda voglia di calcio.