Derby brasiliani, non solo i meme dei tifosi Santos: Suarez ko a Porto Alegre, addio sempre più vicino

Erano in programma tre derby nel turno di campionato brasiliano. L'Internacional vince la sfida di Porto Alegre, il Santos quella paulista e il Botafogo quello carioca.

Redazione Derby Derby Derby

"Grenal" è il soprannome del erby tra i due club di Porto Alegre, città portuale nel sud del Brasile: l'Internacional ha battuto il Grêmio 3-2, allo stadio di Beira-Rio, nel 26esimo turno del campionato brasiliano, e si è allontanato dalla zona retrocessione. Nel GreNal numero 440, il club Colorado ha avuto la meglio nel duello e ha creato le principali occasioni da rete. L'Imortal, il Gremio, ha ridotto il punteggio in due occasioni, ma non ha mostrato la forza necessaria per pareggiare. Con questo risultato l'Inter arriva a quota 32 punti, supera in classifica Corinthians e Cruzeiro e va a occupare il 12esimo posto. L'Imortal, invece, perde l'occasione di avvicinarsi alla capolista Botafogo, e si ferma a 44 punti, ma resta al terzo posto.

Gli altri derby, Vovo e Saudade

Il derby paulista fra Palmeiras e Santos è il "Clásico Nostalgico", lo chiamano così per i ricordi delle grandi partite dell'epoca in cui Pelé giocava per il Santos. Il trionfo per 2-1 contro il Palmeiras è stata la terza vittoria consecutiva del Peixe (il Santos) nel campionato Brasileirão e mette fine alla lunga serie negativa del Santos nella classica (non vinceva da 12 partite). Sui social media, l'allenatore Marcelo Fernandes è stato elogiato dai tifosi, e non sono mancate le prese in giro nei confronti dei tifosi del Verdão, il Palmeiras.

Il Clássico Vovo ("Nonno di tutti i derby") è il nome del derby tra i due club di Rio de Janeiro Fluminense e Botafogo. Come suggerisce il nome, è il più antico clásico brasiliano. Il portiere Lucas Perri non ha nascosto l'importanza della vittoria per 2-0 del Botafogo sul Fluminense al Maracanã. In un'intervista in zona mista, il portiere ha sottolineato il fatto che la fine del digiuno è avvenuta proprio nel classico. Secondo il numero 12, cresce l'entusiasmo dopo un confronto con un rivale tradizionale.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.