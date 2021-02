Derby calabrese, il Catanzaro si riprende: terza sconfitta di fila per la Vibonese

Il derby ridà ossigeno e convinzione al Catanzaro nel girone C di Serie C. La squadra calabrese coglie l'opportunità del derby regionale e si rilancia in classifica a 7 punti dal Bari secondo in graduatoria

Redazione DDD

Il Catanzaro quinto in classifica nel girone C di Serie C ha vinto il derby contro la Vibonese 14esima tra corregionali deluse dagli ultimi risultati. La vittoria del Catanzaro è arrivata grazie alla quinta rete stagionale di Massimiliano Carlini. Un gol segnato nel secondo che riscatta la sconfitta calabrese patita durante la settimana sul campo della Paganese. Per il Catanzaro tre punti di platino, mentre per i vibonesi c'è molto da lavorare e molto su cui meditare.

Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro, che di recente aveva dichiarato che la sua squadra si esprime meglio in trasferta che sul proprio campo, ha commentato così l'1-0 casalingo contro la Vibonese: "Non era semplice questo derby, anche se la Vibonese arrivava da due sconfitte. Noi abbiamo giocato non solo con il cuore, ma anche con lucidità e organizzazione di gioco. A mio giudizio, avremmo potuto vincere anche con un punteggio più ampio".