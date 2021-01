Derby del Garda Primavera: gol misteriosamente annullato al Brescia e il Verona pareggia

Derby giovanile del Garda nella 7ª giornata di Primavera 2: i gialloblù del Verona giocano creando occasioni contro le rondinelle del Brescia, accusando però alcune difficoltà sui tentativi di ripartenza dei padroni di casa. Polemiche per...

L'episodio clou proprio all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero. Il 17enne attaccante bresciano Daniele Del Barba si invola in contropiede e batte Borghetto per il vantaggio dei padroni di casa: tutta la panchina bresciana si riversa in campo a quel punto per festeggiare, ma a sorpresa arriva il fischio dell'arbitro ad invalidare la rete della vittoria. Momenti di grande stupore e tensione, subito dopo arriva il triplice fischio di Costanza e il match termina sullo 0-0.