Derby del Nord, l’Heerenveen di Schone batte in volata il Groningen di Robben

Groningen-Heerenveen 0-2: nel derby olandese del Nord a deludere sono soprattutto i padroni di casa. Robben dopo molti mesi di assenza, è tornato in campo a sorpresa nel corso della ripresa.

L'Heerenveen giocava in trasferta e iniziava il derby a meno 12 punti dai rivali. Ma in campo il divario non si è visto. Gli esorcismi anti-Heerenveen praticati a Groningen non hanno avuto effetto...