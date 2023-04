Derby della Capitale, tutti e 3 i derby giovanili vanno alla Roma

Il fato ha deciso di mettere in rassegna un record per la città degli imperatori. L'Under 18 giallorossa ha vinto per 2 a 0 - trasferta - grazie alle reti di Misitano e Marazzotti con una rete per tempo. L'Under 16, invece, ha dimostrato la propria superiorità tecnica sferrando un poker d'altri tempi volando in classifica a + 10 punti sui cugini e sul Frosinone. La doppietta di Coletta e le reti di Tesauro e De Caro chiudono ben presto i conti.