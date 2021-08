Derby dell’Adriatico: il Rijeka vince a Spalato, ma la crisi economica si sente lo stesso…

Eliminato in Conference League, il Rijeka si rifà nel derby ma sul mercato ci saranno ugualmente scelte dolorose...

La parola d’ordine era una sola: “riscatto immediato”. Che è prontamente arrivato, visto che il derby dell’Adriatico valido per la settima giornata di Prima Lega è andato al Rijeka, capace di espugnare il Poljud, lo stadio dell'Hajduk, per 2-1 grazie a un gol per tempo di Tomečak e Drmić. In classifica i fiumani agganciano in vetta a 13 punti Hajduk, Osijek e Dinamo, con spalatini e slavoni che hanno però una gara in più.