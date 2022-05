Derby dell’alta Austria: il Ried pareggia e continua a tremare!

Lotta per non retrocedere in Austria: il derby era importante per svoltare ma...

Redazione DDD

L'SV Ried deve continuare a tremare per la retrocessione! Nel derby dell'Alta Austria contro il LASK nel 31esimo turno del girone di qualificazione, gli Innviertlers hanno "solo" pareggiato 1-1 in casa. Prima dell'ultima giornata di gioco, il vantaggio sull'ultima in classifica, l'Altach, è di soli due punti.

Nella sfida finita 1-1 c'era molta rivalità perché la città del Ried, a 80 km da Linz, la città del LASK, Ried im Innkreis è capoluogo dell'alta Austria. Status che rivendica anche Linz, terza città austriaca per numero di abitanti. Questa tensione è emersa anche nel finale di gara, quando ormai sull'1-1, entrambe le squadre hanno protestato con veemenza per un rigore, ma l'arbitro Sebastian Gishamer non ha concesso nè l'uno e nè l'altro, dopo aver osservato le immagini al Var.