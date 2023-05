Derby delle due aquile in Grecia: doblete per Almeyda, rissa e crisi epilettica fra i tifosi di AEK e PAOK

Il derby delle aquile a due teste: questa è la sfida AEK Atene e PAOK Salonicco. Entrambe le squadre hanno le stesse radici, essendo i loro tifosi profughi da Costantinopoli (AEK a Nea Filadelfeia, una città suburbana nell'agglomerato di Atene, e PAOK a Salonicco), dopo la guerra greco-turca, la catastrofe dell'Asia Minore e lo scambio di popolazione. Entrambe le squadre utilizzano lo stesso stemma (Aquila bicipite), per ricordare l' Impero bizantino, ma in colori diversi (nero e giallo per l'AEK, bianco e nero per il PAOK). C'è grande rivalità fra le due squadre e le due tifoserie.