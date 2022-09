Derby delle risaie al Novara: Pro Vercelli in vantaggio, poi la rimonta…

n sabato da incorniciare per il Novara. L'impegno era di quelli più attesi sin dal giorno della promozione, ovvero il derby contro la Pro Vercelli. E la squadra ospite lo ha vinto, un po' come da pronostico.

L’82esimo derby delle risaie esalta in Novara, che vince in rimonta al “Piola” di Vercelli e si porta ad una lunghezza dalla vetta della classifica, guidata dal Padova che centra la quarta gara consecutiva nel big match a Lignano Sabbiadoro col Pordenone, infliggendo ai friulani la prima sconfitta. Azzurri a -1 dai gardesani della Feralpisalpò, al quarto pieno, terzo consecutivo in trasferta, con gli scaligeri della Virtus Verona.