Derby di Algeri senza gol, ma la Ligue 1 algerina chiede: “Date il Var al nostro campionato!”

Il VAR un giorno sarà nei nostri stadi? A grande richiesta, il calcio algerino si schiera per l'introduzione della tecnologia...

Domenico La Marca

A questo punto, in Algeria, la tecnologia è molto attesa. Dopo tante promesse, la pazienza inizia a scarseggiare e si temono atti di violenza da parte dei tifosi algerini come reazione alle polemiche arbitrali. L'ultimo episodio è quello del derby fra USM Alger e MC Alger, nel momento in cui Mohamed Youcef Belaïii, calciatore algerino, attaccante del MC Alger e della nazionale algerina, ha protestato vibratamente per un fallo secondo lui da rigore sotto lo sguardo del Ct della Nazionale Djamel Belmadi presente allo stadio.

Derby USMA-MCA: La montagna ha dato alla luce un topolino...

L'ultimo derby della lunga storia dei due club algerini, giocato il 29 dicembre, non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi. Presentato come il match-clou della giornata, il derby ha vita ad una partita in cui la prudenza ha avuto la precedenza su tutto.

Davanti a 80mila tifosi, lo 0-0 ha lasciato l'MC Alger in testa alla classifica, mentre l'USM Alger resta quart'ultimo con 20 punti in meno. Il derby è stato giocato allo stadio 5 luglio 1962, noto anche come stadio El Djezair, impianto sportivo polivalente situato ad Algeri che prende il nome dal giorno in cui fu dichiarata l'indipendenza dell'Algeria dalla Francia.

