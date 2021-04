Derby di Atene, 5-1 Olympiakos come nel 1972: i tifosi AEK ai giocatori “Toglietevi la maglia”

L'1-5 di ieri, oltre ad essere la migliore vittoria dell'Olympiakos in casa dell'AEK, eguaglia anche la peggiore sconfitta dei gialloneri nella massima divisione

Clamoroso 1-5 ieri nel derby di Atene da parte dell'Olympiakos in casa dell'AEK. Anche nel novembre del 1972 i biancorossi batterono per 1-5 i gialloneri al vecchio stadio "Nikos Goumas". E come rileva il profilo Facebook de "Il Calcio Greco", il clima è pesante in casa AEK: il patron Melissanidis ha abbandonato lo stadio all'intervallo, con il risultato sullo 0-4.