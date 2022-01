Derby di Atene indigesto al Panathinaikos: furente per il rigore non dato, finisce 0-0

Derby senza brividi allo stadio Apostolos Nikolaidis

Il Panathinaikos dopo la sconfitta di Volos voleva una vittoria nel derby contro l'Olympiacos per dare gioia alla sua gente e avvicinare l'AEK al terzo posto in classifica. La capolista Olympiacos invece non è in un gran momento ed è scesa in campo nel derby di Atene quasi solo per limitare i danni. Questo era il suo obiettivo e lo ha raggiunto. La squadra del Pireo allenata da Martins ha giocato 95 minuti innocui sul piano offensivo. È stato un derby senza brividi e con poca fantasia. Pieno di tattiche e duelli. Lo 0-0 finale rispecchia l'immagine del derby e dal risultato ne trae vantaggio l'Olympiacos, imbattuto a +9 sul Paok secondo in classifica.