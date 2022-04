Derby di Belgrado senza gol, la Stella Rossa resta avanti: spettacolo soprattutto nelle curve

Stella Rossa e Partizan hanno pareggiato senza gol nel 167esimo derby "eterno": la Zvezda rimane capolista con 2 punti di vantaggio.

Entrambe le squadre di Belgrado bruciavano dalla voglia di risolvere lo scudetto a proprio favore, ma l'impressione è che i tifosi di calcio non abbiano ottenuto la partita che si aspettavano. Sicuramente il pareggio è più gradito alla Stella Rossa. A parte la colossale occasione che il Partizan con Terzić ha mancato al 25esimo minuto, nei primi 45 minuti non ci sono state altre occasioni serie.

Nervosismo invece in panchina, visto che entrambi gli allenatori, Stanojevic prima e Stankovic poi, hanno ricevuto un cartellino giallo per proteste. Non c'è stato niente di spettacolare nemmeno nel secondo tempo. La Stella Rossa ha giocato più offensiva, ma il vero spettacolo del derby sono state le coreografie sugli spalti. Dopo questa partita, Zvezda rimane con più di due punti di vantaggio sul Partizan, secondo in classifica. I calciatori di Dejan Stanković nel prossimo turno se la vedranno con il TSC a Bačka Topola, mentre il Partizan accoglie Čukarički. Entrambe le partite sono previste per il 20 aprile.