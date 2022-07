Derby di Bucarest, nervi tesi in casa Steaua: il dg gesticola contro l’allenatore sconfitto…

Con la Dinamo Bucarest in Seconda divisione, è quello fra Rapid e FCSB il vero derby di quest'anno della capitale rumena...

Erano entrambe sul chi va là. La FCSB Bucarest era reduce dalla sconfitta in Conference League in Georgia, mentre il Rapid Bucarest allenato da Adrian Mutu era stato battuto nella prima di campionato dal CFR Cluj campione di Romania. Entrambe puntavano sul derby per riscattarsi...