Derby di Cina: entusiasmo per il black-out e vittoria di Shanghai contro Pechino…

Gridolini di entusiasmo per il guasto elettrico a sorpresa. Lo Shanghai sale a 26 punti in classifica, al quarto posto, mentre Pechino resta indietro di 4 punti...

Nella seconda giornata di Chinese Super League al Rizhao Sports Center, lo stadio è stato colpito da un blackout per dieci secondi nel secondo tempo. I tifosi erano entusiasti, alzavano i cellulari come se fosse un concerto. In ogni caso prima del guasto al sistema di illuminazione, il Guoan di Pechino, era già sotto di 2 gol, per cui il primo black-out è avvenuto in campo...