Derby di Città del Messico, el Turco Mohamed espulso all’Azteca: “Siete dalla loro parte”

L'allenatore dei Pumas, Antonio Mohamed, ha dovuto assistere al secondo tempo del Clasico Capitalino, il derby di Città del Messico, contro il Club América, dalle tribune dell'Azteca dopo una serie di contestazioni al quarto arbitro del match, a causa di una serie di decisioni in campo che non hanno convinto l'argentino.

Anche se era stata una partita tranquilla fino a quel punto, con l'arbitro che non aveva dovuto intervenire molto in una partita che è sempre polemica e che va giocata con grande prudenza oltre che buon senso. Ma il fatto è che giovedì prima della partita tra América e Pumas, il presidente della Commissione Arbitrale, Armando Archundia , ha visitato le strutture del club America, cosa che il turco non ha trovato affatto positivo e ha commentato in un'intervista che ciò avrebbe potuto condizionare l'arbitraggio del derby.

Alla fine della partita, América e Pumas hanno pareggiato 1-1. Per i Pumas, il derby era fondamentale per le loro aspirazioni di rimanere in zona playoff. Mentre per l'América vincere sarebbe stato essenziale per continuare nella lotta per il secondo posto assoluto.