Derby di Edimburgo con rissa finale fra le due panchine: Hearts in dieci ma in Europa…

Gli Hearts hanno resistito in dieci sul pareggio nel derby di Edimburgo con l'Hibernian per sigillare un posto di qualificazione alla European Conference League: il destino europeo degli Hibs resta invece in bilico...

Doveva essere il derby del sorpasso dell'Hibernian, lanciato e in forma, al quarto posto, sugli Hearts un po' in crisi e invece i biancoverdi in undici contro dieci non sono riusciti ad andare al di là di un pareggio.