Derby di Gerusalemme, 1-1 con coda polemica: il Beitar all’Hapoel “Avete schierato 6 stranieri…”

Il campo ha detto pari, ma il derby non è ancora finito....

Beitar Gerusalemme e Hapoel Gerusalemme hanno finito il derby con un pareggio per 1-1, ma il Beitar ha preannunciato ricorso per il 3-0 a tavolino, poiché l'Hapoel ha schierato 6 giocatori stranieri.

Si prospettano forti polemiche, dopo che il Beitar terzultimo in classifica aveva chiuso in vantaggio il primo tempo al Teddy Stadium. Nella ripresa pareggio dei rivali dell'Hapoel che, in attesa della giustizia sportiva, conservano due punti di vantaggio in classifica.