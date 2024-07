Derby di Louth: il Dundalk vince 4-2 lo scontro salvezza col Drogheda

Derby di Louth e scontro salvezza: il Dundalk supera 4-2 il Drogheda e centra una vittoria che vale doppio in termini di rivalità e classifica

Il Derby di Louth , valido per la 24ª giornata di Premier Division d'Irlanda , se lo aggiudica il Dundalk che supera 4-2 il Drogheda United nello scontro salvezza. I padroni di casa tornano al successo dopo due stop di fila, momento delicato per gli ospiti che nelle ultime quattro gare hanno conquistato solamente un punto, aggravando la propria posizione di classifica.

Pronti via e il Dundalk indirizza subito il derby sui binari giusti. La squadra di casa sblocca l'incontro in avvio di match con Filloche all'8' e raddoppia otto minuti più tardi con O'Kane . La reazione della compagine ospite arriva al 36' del primo tempo grazie ad una rete di Douglas James Taylor che dimezza lo svantaggio.

Dundalk padrone della Contea di Louth

Il copione della gara non cambia neanche nella ripresa. Il Dundalk rimette tra sè e il Drogheda United due reti di vantaggio grazie al gol del 31 di Horgan al 55'. I Lilywhites arrotondano addirittura il punteggio nelle fasi conclusivi del match, all'85' arriva il 4-1 di Horgan che fa doppietta e mette il punto esclamativo all'incontro. La marcatura di Douglas James Taylor in pieno recupero serve solo a rendere meno amaro il passivo per il Drogheda.