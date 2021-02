Derby di Mosca: rigore contro ed espulsione per l’ex Inter Victor Moses, crolla il suo Spartak

Male l'ex nazionale nigeriano, mentre lo Spartak è stato eliminato dalla Coppa di Russia sabato sera

Victor Moses, l'anno scorso con Conte all'Inter, è stato espulso nel derby in cui lo Spartak Mosca si è inchinato 2-0 alla Dinamo Mosca nella sfida di sabato in Coppa di Russia. A nove minuti dalla conclusione degli ottavi di finale, il giocatore in prestito dal Chelsea è stato espulso per una seconda ammonizione dall'arbitro Kirill Levnikov. A Moses, 30 anni, è stato mostrato un secondo cartellino rosso per il suo contrasto con l'attaccante russo Daniil Lesovoy. Questa è la terza volta che l'ex giocatore di Wigan Athletic, Liverpool e Inter viene espulso in carriera. Tenendo presente che ai vincitori del crunch derby di Mosca sarebbe stato garantito un posto nei quarti di finale della competizione, entrambe le squadre sono arrivate alla VTB Arena con i migliori propositi.