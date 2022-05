Derby di Oslo, Valerenga battuto: parla il capitano “Ci scusiamo con tutti”

Di Petterson e Garnas, le due reti del Lillestrøm nella ripresa

Nella decima giornata del campionato norvegese era in programma il derby, con il Lillestrøm capolista e il Valerenga in crisi. L'atmosfera è stata come al solito molto calda in occasione del derby, con Vålerenga on fire per vendicare la sconfitta per 2-3 di domenica scorso contro lo Strømsgodset. Invece, è stata un'altra sconfitta proprio per il Vålerenga: "È incredibilmente pesante stare qui ora - ha detto a Discovery il capitano della squadra sconfitta Jonatan Tollås Nation -. Devo solo scusarmi con tutti coloro che amano il Vålerenga".