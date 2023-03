Derby di Praga femminile, vince lo Sparta e sorpassa le rivali in vetta

Cambio al vertice in Repubblica Ceca. Changova, autrice del gol decisivo: "Il derby è la cosa più bella. Una lotta enorme!".

La calciatrice della squadra casalinga ha confermato le emozioni ai canali ufficiali del club: "Il derby è la cosa più bella del calcio in Repubblica Ceca. Una lotta enorme!".

Il match è stato ad altissima tensione soprattutto perché le ospiti hanno perso il loro primato in classifica ai danni dei rivali di sempre, una delusione doppia per una delle compagini più in forma del torneo.