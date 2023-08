Derby di Rotterdam, lo Sparta scappa: ma lo riprende sul finale un 17enne slovacco

Sparta Rotterdam e Feyenoord, entrambe con un solo punto in classifica dopo la prima giornata. Oggi si sono affrontate nel derby cittadino e lo Sparta Rotterdam si sente beffato dai rivali per la rimonta subita dal 2-0 al 2-2 finale...

Poi in campo del Feyenoord si è visto il primo sussulto, solo quando i rivali dello Sparta erano in vantaggio 2-0 e sembravano ormai destinati a vincere il derby. Per i padroni di casa doppietta a fine primo tempo e a inizio ripresa di Charles Andreas Brym, nazionale canadese. Sotto di due reti e ad un passo dal baratro, il Feyenoord è riuscito a reagire con il gol del 22enne argentino naturalizzato messicano Santiago Gimenez, anche se al 90esimo lo Sparta era ancora avanti 2-1. E' stato nei minuti di recupero che il 17enne Leo Sauer, nazionale Under 21 slovacco, è riuscito a piazzare la botta del pareggio per il 2-2 finale.