Derby di Sarajevo: i Plavi ci provano, ma lo 0-0 finale è un regalo alla capolista

Ieri, nel Giorno della festa per l'Indipendenza della Bosnia Erzegovina, si è giocato il 142esimo derby eterno tra Željezničar e Sarajevo, e il duello sul campo dello stadio Grbavica si è concluso sullo 0-0

Nel 20' turno della Premier League bosniaca, i calciatori dello Željezničar hanno pareggiato 0-0 in casa con i rivali del Sarajevo. Al settimo minuto, Kosorić ha segnato un gol dopo una bella azione dei Plavi padroni di casa da calcio d'angolo, ma è stato annullato per fuorigioco.

Grande occasione per lo Zeljeznicar alla mezz'ora del primo tempo, ma è stato molto bravo il portiere avversario Kovačević. A inizio ripresa la capolista FK Sarajevo ha creato alcune occasioni da rete, ma l'ultima grande occasione del derby è stata per lo Zeljeznicar che però non ne ha approfittato. I plavi padroni di casa restano secondi a meno 9 dai rivali.