Derby di Stoccolma senza reti: ma quel mani nell’area dell’Hammarby…

Dopo 27 giornate di campionato, restano 6 i punti in più de Djurgarden (47) rispetto ai rivali dell'Hammarby (41), che a causa del pareggio nel derby perdono una posizione e scendono al sesto posto in classifica.

La domanda è se la squadra di casa del Djurgarden non avrebbe avuto l'occasione di passare in vantaggio dagli undici metri all'inizio della partita. Nahir Besara dell'Hammarby ha preso la palla in mano dopo un calcio d'angolo: non guardava la palla ma ha difeso duro contro Marcus Danielson.