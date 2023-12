Derby eterno sloveno, sai che c’è? Ecco un pò di fuochi in campo…

Rigore in salsa VAR, poi altri due gol e quindi tanti fuochi pirotecnici...ecco l'esperienza del Vecni derbi, il derby eterno sloveno fra la squadra di Lubiana e i rivali di Maribor...

Un simile risultato, visto il glorioso passato del Maribor, non sorprenderebbe, ma la storia negli ultimi due anni è completamente diversa. L'Olimpija per la prima volta nella storia del club, ha conquistato una presenza nella fase a gironi di una delle competizioni europee, la Conference League anche se all'ultimo posto del girone di Lille e Slovan Bratislava, mentre il Maribor vaga in un labirinto complicato ed è molto lontano dalla vetta della classifica.