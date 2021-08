Derby galiziano: manita del Deportivo La Coruna al Celta…B

Il Deportivo La Coruna ha battuto la seconda squadra del Celta Vigo 5-0 nella prima giornata della Prima Lega RFEF, la terza serie spagnola. I biancoblu hanno vinto il derby grazie ai gol di Miku, Quiles, Menudo, Doncel e Noel.

Il Deportivo La Coruna allenato da Borja Jiménez ha le marcature con un gol di Miku, che ha battuto Gaizka Campos dopo un'uscita infruttuosa del portiere azzurro, per finire a segnare a porta vuota. Solo quattro minuti dopo Alberto Quiles raddoppia per i biancoblu dopo un tiro cross. E' l'inizio della goleada, rispetto alla quale il Celta B ha avuto alcune opportunità per colmare il divario sul tabellone prima di raggiungere l'intervallo, ma nessuna di queste ha disturbato il portiere avversario Ian Mackay.