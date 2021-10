Derby giovanili: pareggio Primavera in Sicilia, trionfo Under 14 per la Roma

Primavera: Catania-Palermo 0-0. Finale Torneo Serilli Under 14, Roma-Lazio 1-0

Nel campionato di Primavera 3, entrambe le squadre arrivavano alla grande sfida entrambe a punteggio pieno, ma il derby di Sicilia è finito in parità con i rosanero, nella foto del profilo Twitter ufficiale del Palermo FC, che, dopo una buona prestazione in terra etnea, mantengono il secondo posto in classifica a quota 7 punti. "Testa alla prossima ragazzi!", scrive l'organo ufficiale rosanero.

Trionfo invece per la Roma Under 14 guidata da Mattia Scala nell’XI edizione del ‘Torneo Serilli", in un derby spettacolare contro la Lazio vinto al fotofonish grazie alla zampata di Vella a pochi istanti dalla fine. L'1-0 ha regalato ai giallorossi una grande gioia sui ragazzi dell’ASD Urbetevere calcio. Al momento della premiazione, particolare emozione per la consegna da parte di Bruno Conti del Premio Condor, dedicato ad Elio Serilli, ad Alberto Rapone, Storico Presidente dell’Urbetevere.